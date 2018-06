As mulheres são a maioria dos torcedores chineses que viajaram ao Mundial

Entre os torcedores chineses que compraram entradas para partidas do Mundial 57% são mulheres, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira pela operadora turística chinesa Ctrip, que estima que os cidadãos da China gastarão mais de 3 bilhões de iuanes (461 milhões de dólares) no país anfitrião.

A China é o terceiro país do mundo que mais espectadores enviará para o evento: cerca de 100.000 torcedores viajarão para a Rússia para o Mundial, e devem desembolsar a quantidade de dinheiro citada em entradas, serviços de consumo e viagens entre cidades.

Cinquenta e sete por cento deles são mulheres e, segundo a agência, muitas delas admitiram que o motivo de sua viagem à Rússia é ver os jogadores de perto.

“Há vinte voos da China para a Rússia todo dia, levando 4.000 pessoas diariamente. O número médio de ocupação de voos para as cidades russas mais populares é de mais de 90%”, afirmou Xiao Yinyuan, diretor de turismo para o estrangeiro de Ctrip, em declarações ao jornal oficial Global Times.

Segundo os dados do operador turístico chinês, coletados do tráfego de seu site, um total de 5.000 pessoas reservaram serviços de viagem para o Mundial, dez vezes mais que na edição anterior do torneio no Brasil.

Os torcedores chineses gastaram mais de 30.000 iuanes (4.600 dólares) por pessoa nos pacotes turísticos projetados pela Ctrip, que subiu os preços em 50% neste período em relação a outras épocas do ano, de modo que o preço médio de suas viagens individuais e em grupo é de 14.000 iuanes (2.150 dólares).

A agência informou que o preço da viagem para ver a semifinal e a final do Mundial ronda os 180.000 iuanes (28.000 dólares) por pessoa, e que apesar do alto custo, “os torcedores disputam as vagas disponíveis”.

Ingressos falssos

Eldar Issaiev, ex-presidente do recém-rebaixado Anzhi, foi preso por envolvimento em um esquema de venda de ingressos falsos para torcedores chineses, segundo anunciaram na quinta-feira autoridades russas. O ex-dirigente ficará preso pelo menos até 10 de agosto e, se condenado, pode pegar dez anos de prisão.

De acordo com a Embaixada da China na Rússia, uma empresa chamada Anzhi Msk contatou diversas agências chinesas de turismo oferecendo entradas para o Mundial e dando como garantia uma carta falsa do comitê organizador. A empresa teria recebido 860 mil euros e as agências chinesas teriam denunciado a fraude assim que perceberam que a carta era falsa.

Segundo o jornal chinês “Global Times”, foram vendidos 3,5 mil ingressos falsos a torcedores chineses, que só perceberam o golpe quando tiveram a entrada negada nos estádios russos. A Anzhi Msk foi criada em 2017 e a dona é Janna Briutova, noiva de Issaiev. Segundo informação da agência France Presse, a sede registrada para a companhia fica em um prédio abandonado em Moscou. Em nota, o Anzhi disse que não tem responsabilidade quanto aos atos de seu ex-presidente. “As atividades de Eldar Issaiev depois de deixar o clube não tem qualquer relação com o Anzhi”, afirma a nota.

Em janeiro, o site chinês “People’s Daily” já havia alertado que era altamente possível que qualquer pessoa que comprasse ingressos de agências chinesas tivesse em mãos entradas falsas ou não recebesse o que comprou. O jornal “The New York Times” entrevistou um torcedor chinês que pagou US$ 650 por um ingresso para ver Argentina x Islândia. Só assistiu à partida porque um amigo, ao saber da fraude, lhe comprou uma entrada. Segundo o torcedor, chamado, Xue Qiulian, a agência ofereceu lhe pagar o valor gasto com a entrada. Destino que não se sabe se será o de todos os enganados.

