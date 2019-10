As palavras dos jogadores do Grêmio após a eliminação na Libertadores

A noite desta quarta-feira (23) não terminou do jeito que o torcedor gremista imaginava. Além da eliminação nas semifinais da Copa Libertadores, o resultado de 5 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, fez o sonho se tornar um filme de terror.

Após a partida, alguns jogadores concederam entrevista tentando explicar o desempenho. As informações são da Rádio Grenal. Apesar do resultado e da má atuação, os atletas destacaram que é preciso também olhar para frente. O objetivo agora passa a ser a classificação para a competição continental de 2020.

Volante Maicon: “Nossa proposta de jogo foi até ali, onde infelizmente tomamos o gol. Era marcar eles, não dá espaço para jogar até pela qualidade deles. Conseguimos fazer isso bem. Não conseguíamos jogar, mas estava um jogo disputado de Libertadores. Hoje foi uma noite para a gente esquecer. Quando ganha, ganha todo mundo. Hoje perdeu, perde o grupo todo. É um derrota muito doída. A gente entra no vestiário e está um clima de velório. A gente quer sumir, essa é realidade. Sabíamos que hoje alguém ia sair triste e infelizmente fomos nós. Mas temos que levantar a cabeça, nós jogadores somos responsáveis”.

Meia Jean Pyerre: “A recuperação está dentro do planejado. Nós tentamos acelerar o processo, mas infelizmente senti um pouco. Ainda não consegui fazer nenhum treino com bola. Eu acho que iria mais atrapalhar do que ajudar hoje, sobre a lesão”.

Zagueiro Paulo Miranda, que atuou de lateral: “Não tem vexame, não. Nós sabíamos que iríamos enfrentar uma grande equipe”.

Lateral Léo Moura: “É para gente esquecer. Agora temos o Brasileiro para colocar o clube novamente na Libertadores do ano que vem. Não só o torcedor, mas a nós estamos muito chateados por tudo isso. Não estamos acostumados a ver o Grêmio a jogar dessa forma, mas tem dias que acontece”.

Renato explica opções no time e lamenta falhas contra o Flamengo: “Resultado surpreendente”. Depois da eliminação, o time agora tem como foco o Campeonato Brasileiro. Já no domingo (27), tem compromisso contra o Botafogo, às 16h (de Brasília), na Arena.