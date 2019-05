Ataque a tiros à sede de governo municipal nos Estados Unidos mata 11 pessoas

Um funcionário público abriu fogo em um prédio governamental de Virginia Beach, na costa leste dos Estados Unidos, em um ataque que deixou ao menos 11 pessoas mortas e outras seis feridas nesta sexta-feira (31). O assassino morreu ao trocar tiros com policiais, segundo autoridades.

O chefe da polícia local, Jim Cervera, afirmou que um dos agentes chegou a ser baleado na troca de tiros, mas sobreviveu graças ao colete à prova de balas.

Uma das pessoas atingidas foi levada para um hospital especializado em trauma; as outras estão em uma unidade de saúde local. Não há detalhes sobre o estado delas.

Cervera afirmou à agência Reuters que os disparos começaram pouco depois das 16h (17h, do horário de Brasília), no Prédio Dois do complexo onde funciona o complexo administrativo da cidade – sede de diversos serviços públicos de Virginia Beach.

As autoridades, até o momento, não divulgaram a identidade do criminoso. Também não se sabe a motivação do crime. Policiais acreditam que ele agiu sozinho. O FBI também participou das operações.

Por precaução, a polícia isolou a área e pediu que vizinhos evitassem o bairro onde fica a sede do governo de Virginia Beach.

‘Dia trágico’, diz governador

O governador do estado norte-americano da Virgínia, Ralph Northam, lamentou o massacre. Pelo Twitter, ele disse que viajou a Virginia Beach para prestar auxílio.

“É um dia trágico para Virginia Beach e toda a nossa comunidade. Meu coração está partido pelas vítimas desse tiroteio devastador, além das famílias e de todos os que as amavam”, escreveu Northam.

Em entrevista coletiva ao lado do chefe de polícia, o prefeito da cidade, Bobby Dyer, afirmou: “Este é o dia mais devastador da história de Virginia Beach. As pessoas envolvidas são nossos amigos, companheiros de trabalho, vizinhos, colegas”.

De acordo com o jornal local “The Virginian-Pilot”, o massacre desta sexta-feira foi o pior de que se tem notícia na cidade.

Com 450 mil habitantes, Virginia Beach é a cidade mais populosa do estado da Virgínia. Fica na Baía de Chesapeak, banhada pelo Atlântico, a cerca de 300 quilômetros da capital norte-americana, Washington.

