Mundo Ataque deixa quatro feridos em base militar iraquiana que abriga tropas dos EUA

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2020

Emissora iraniana noticiou lançamento de mísseis contra alvos no Iraque na semana passada Foto: Iribnews/Reprodução Emissora iraniana noticiou lançamento de mísseis contra alvos no Iraque na semana passada (Foto: Iribnews/Reprodução) Foto: Iribnews/Reprodução

Um ataque neste domingo (12) à base aérea de Balad, no norte do Iraque, que abriga pessoal dos Estados Unidos, deixou quatro feridos.

As Forças Armadas iraquianas disseram em comunicado que oito foguetes Katyusha foram disparados contra a base, que fica cerca de 80 quilômetros ao norte da capital Bagdá, e que os quatro feridos incluem dois militares.

Fontes militares identificaram os feridos como soldados iraquianos, e disseram que sete bombas de morteiro atingiram a pista da base. Não havia informações sobre vítimas dos EUA entre as forças norte-americanas na base.

A declaração militar iraquiana não disse quem estava por trás do ataque e não mencionou as tensões elevadas entre os Estados Unidos e o Irã, que na quarta-feira disparou mísseis contra duas bases militares no Iraque que abrigam forças norte-americanas.

