Atleta gaúcho de 13 anos busca recursos para participar do Pan-Americano de Muay Thai, no Uruguai

O atleta gaúcho Gustavo Solka Nunes, 13 anos, garantiu uma vaga para participar do Pan-Americano de Muay Thai, que será realizado em Montevidéu, no Uruguai, nos dias 28, 29 e 30 novembro. Representando a equipe Pride Team, de Cerro Grande do Sul, ele conquistou o primeiro lugar na sua categoria no Campeonato Brasileiro.

A fim de arrecadar recursos para a viagem do atleta, está sendo vendida uma rifa com 20 prêmios, no valor de R$ 2,50. Quem quiser ajudar o adolescente a representar o Brasil na competição pode obter mais informações pelo telefone/WhatsApp (51) 999159899.