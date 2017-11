Ator-acrobata Éder Rosa ministra mais uma oficina Vivências Acrobáticas, dias 02 e 09 de dezembro, na Capital

O ator-acrobata Éder Rosa ministra mais uma oficina Vivências Acrobáticas, com base em um trabalho que desenvolve há dez anos em atividades do Bando de Brincantes (2007 a 2017) e em oficinas que ministrou no Circo Girassol (2009 a 2011). O ator desenvolveu suas técnicas em estudos de artes marciais e defesa pessoal com os professores Ernesto Natividade e Anderson Rosa, em treinamentos acrobáticos com o diretor teatral Jessé Oliveira e em estudos, com acrobatas como Débora Rodrigues, Vachagan Ter Meliksetyan (Vatik), Lucas Gusmão e com o Grupo La Mínima, entre outros.

Dentre os locais que Éder Rosa ministrou oficinas estão a Casa de Cultura Mário Quintana e a Usina do Gasômetro, além de atividades do Bando de Brincantes realizadas em diversas cidades da região sul, viabilizadas pela Secretaria de Estado da Cultura e SESC, além de cidades da Região Norte, em realizações do Ministério da Cultura.

O ator também realizou workshops como convidado na disciplina “Pedagogia do Teatro”, ministrada por Viviane Juguero no Curso de Pós-Graduação em Pedagogia da Arte da FACOS e na disciplina Laboratório Experimental de Teatro IV, ministrada pela Professora Adriana Jorgge na Faculdade de Teatro da UFRGS.

Éder também desenvolveu oficina de acrobacias em curso de Formação de Educadores do SESC e junto à disciplina “Arte e Sustentabilidade na Educação Ambiental com Crianças”, ministrada pela professora Viviane Juguero, em curso de Formação de Professores, realizado pelo Ministério da Educação e Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Na oficina Vivências acrobáticas, serão trabalhados movimentos acrobáticos solo, em dupla e em grupo. Dessa forma, pretende-se potencializar a descoberta de novas possibilidades expressivas, aprimorar o desenvolvimento da motricidade, ampliar o condicionamento físico e a consciência corporal. A oficina pode ser frequentada por pessoas de diferentes idades e formas físicas, visto que respeita as possibilidades de cada pessoa, viabilizando novas descobertas e a superação de desafios de forma prazerosa e divertida, em cumplicidade com todo o grupo.

Serviço:

Ministrante: Éder Rosa/ Coordenação pedagógica: Viviane Juguero

Dias 02 e 09 de dezembro/ das 14h30min às 17h30min/ Sala Marcos Barreto da Casa De Cultura Mário Quintana

Investimento: R$100,00 – pagamento adiantado/ R$120,00 – pagamento no primeiro dia de aula (se houver vaga).

Contatos: brincar@bandodebrincantes.com.br / Fone-whatsapp: 997188918 – 998188918

