Ator é apagado de foto com celebridades após uma acusação de assédio sexual

Com cinco acusações de assédio sexual cometido contra mulheres, o ator americano James Franco foi removido da capa de uma edição especial da revista americana “Vanity Fair”. Ele havia posado para a foto ao lado de nomes como Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Robert De Niro, Harrison Ford, Nicole Kidman, mas foi removido digitalmente após as acusações.

As denúncias contra Franco só vieram à tona após ele receber o Globo de Ouro, no início de janeiro, como melhor ator cômico pelo filme “Artista do desastre”.

A revista confirmou à imprensa a exclusão do autor na foto da tradicional edição que precede a celebração do Oscar, em março. O ator nega as acusações, apesar de ter declarado durante um programa de entrevistas dos Estados Unidos de que as informações a respeito eram somente “imprecisas”.

Mesmo faltando mais de um mês até a premiação, a Academia já se prepara para um evento pautado pelo tema assédio sexual, como já aconteceu durante o “Globo de Ouro” deste ano. Nesta mesma semana, o ator Casey Affleck rompeu uma tradição de décadas e não irá entregar a estatueta de melhor atriz no Oscar. O ator é acusado de assédio sexual por duas colegas de filmagem.



Fundo

Mais 300 atrizes, roteiristas, diretoras, agentes e outras executivas da indústria do entretenimento divulgaram um plano para combater o assédio sexual em Hollywood e no ambiente do trabalho em todo os Estados Unidos.

Entre as iniciativas do movimento Time’s Up está um fundo de defesa que já arrecadou 13,4 milhões de dólares da sua meta de 15 milhões de dólares. O objetivo do fundo é oferecer apoio legal a homens e mulheres que tenham sido assediados, violentados ou abusados no ambiente de trabalho.

A medida dá foco especial a trabalhadores agrícolas de baixa renda, empregada domésticas, zeladores, operários e garçons. “O assédio continua tão comum porque os assediadores e empregadores nunca enfrentam as consequências”, diz uma carta de solidariedade postada no site do grupo.

O movimento foi formado depois a eclosão de uma série de denúncias contra homens poderosos não só na indústria do entretenimento, mas também na política e na mídia, estimuladas pelo escândalo envolvendo o produtor de cinema Harvey Weinstein [acusado de dezenas de assédios].

Entre os membros do Time’s Up, estão as atrizes Cate Blanchett, Ashley Judd, Natalie Portman e Meryl Streep, além da presidente da Universal Pictures, Donna Lagley, a escritora feminista Gloria Steinem e a advogada Tina Tchen.

