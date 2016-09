Atriz Juliana Alves é a nova vítima de racismo na internet

Juliana Alves é a mais nova vítima dos racistas de plantão. A atriz foi ofendida na manhã dessa quarta-feira (31), após postar uma foto em que aparece com uma blusa na qual estão escritos os nomes de várias mulheres negras famosas e influentes.

Provavelmente, o seguidor que fez comentários racistas não gostou de algo na postagem da atriz e escreveu: “Por que nas últimas imagens do Insta você não deu opção de opinião, cabelo de vassoura? Você também tá mamando na teta do PT? Estrume, rata da barriga preta”, escreveu Rogerio Marcio Oliveira.

Juliana rebateu o comentário nas suas redes sociais revelando o perfil do detrator: “@rogeriomao No instagram Você não ofende só a mim. Você cometeu um CRIME! (comentário feito na foto que postei de manhã). Seguidores, SEMPRE que acontecer algo assim, com qualquer pessoa, por favor denunciem no perfil da pessoa (inadequado/ comentário)”, escreveu ela, marcando Rogério. De acordo com sua assessoria, Juliana Alves irá denunciar o seguidor. (AG)

