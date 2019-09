Aula gratuita de inglês é promovida pelo Senac

O Senac do Centro Histórico de Porto Alegre realiza, no dia 12 de setembro, uma aula experimental de inglês. O evento ocorre às 19h, com vagas limitadas e inscrição gratuita. De acordo com o Senac, o objetivo é fazer com que o aluno fale a língua desde a primeira aula. As atividades são organizadas de acordo com o perfil dos alunos, e a programação envolve música, games, encenação e desafios. A única restrição é que, para participar do evento, é necessário ter no mínimo 14 anos de idade.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.senacrs.com.br/centrohistorico ou presencialmente na escola, localizada na rua Pinto Bandeira, 292 – Centro Histórico. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3226-2883.

