A Fundação Renova iniciou a construção do canteiro de obras para reconstrução de Paracatu, um dos distritos de Mariana (MG) devastados pela lama do rompimento da barragem da mineradora Samarco, em 2015. Enquanto não concluir o reassentamento das famílias desabrigadas, a empresa está obrigada a arcar com os custos de imóveis alugados o grupo.

