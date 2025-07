Grêmio Após período fora, Aravena se reapresenta e treina com elenco tricolor

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2025

Aravena volta a treinar normalmente. Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na quinta-feira (3), o Grêmio teve o retorno do chileno Alexander Aravena, que voltou a treinar normalmente com bola e está próximo de ficar à disposição para os jogos do restante da temporada. O Tricolor já tem compromisso marcado para a próxima terça-feira (8), quando enfrenta o São José, na Arena do Grêmio, pela Recopa Gaúcha.

Ainda sem estar 100%, Aravena não participou do jogo-treino contra o Aimoré, realizado na quarta-feira (2) e vencido por 5×1 pela equipe comandada por Mano Menezes. Riquelme foi o escolhido para atuar na vaga — apesar de ser meia de origem, o jovem da base jogou aberto pelo lado esquerdo.

Mesmo voltando a treinar com bola, a escalação de Aravena ainda é incerta, principalmente por causa do limite de 9 estrangeiros permitido nas competições nacionais. Após o duelo contra o São José, o Grêmio viaja para Belo Horizonte, onde enfrenta o Cruzeiro, no dia 13, às 20h30min, no Mineirão.

O elenco tricolor conta atualmente com 12 jogadores estrangeiros, o que torna o rodízio necessário nas convocações:

– Walter Kannemann (Argentina)

– Felipe Carballo (Uruguai)

– Mathías Villasanti (Paraguai)

– Gustavo Cuéllar (Colômbia)

– Miguel Monsalve (Colômbia)

– Cristian Pavón (Argentina)

– Franco Cristaldo (Argentina)

– Alexander Aravena (Chile)

– Francis Amuzu (Bélgica)

– Cristian Olivera (Uruguai)

– Matías Arezo (Uruguai)

– Martín Braithwaite (Dinamarca)

