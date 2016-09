Avião de espionagem cai nos Estados Unidos e causa morte de piloto

A queda de um avião de espionagem U-2, nos Estados Unidos, causou a morte de um piloto e deixou outro ferido na terça-feira, informou a Força Aérea norte-americana. O acidente ocorreu durante um voo de treinamento logo após a decolagem, às 9h05min do horário local (13h05min em Brasília-DF).

A aeronave pertencia ao 1° Esquadrão de Reconhecimento da base aérea de Beale e caiu em uma área desabitada na região montanhosa de Sutter Buttes, no Norte do Estado da Califórnia. O piloto que sobreviveu conseguiu se ejetar antes da queda. Ele não corre risco de perder a vida e se encontra em boas condições de saúde em um centro médico local, informou nessa quarta-feira a Força Aérea. O tenente-coronel Ira S. Eadie foi o piloto que morreu no acidente.

O incidente está sob investigação, informou a Força Aérea norte-americana.

