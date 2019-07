Avril Lavigne lançará clipe nesta segunda-feira

A espera está prestes a acabar! Na noite de sexta-feira (12), Avril Lavigne divulgou a data de lançamento do clipe de “I Feel In Love With The Devil”, que será nesta segunda-feira (15)! Como já falamos por aqui, ao longo da semana a cantora publicou diversas imagens do clipe em sua conta do Instagram e Twitter. Nas fotos, podemos ver Avril bem gótica (nem perto de suave!), tocando piano no meio de uma floresta bem sombria:

Já em outra imagem ela aparece deitada dentro de um caixão! Credo!

Vale lembrar que a música aborda um relacionamento abusivo que a cantora vivenciou. Estamos ansiosos para conferir o resultado!

