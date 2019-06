A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, se reuniu nesta sexta (21), em Caracas (Venezuela), com autoridades do regime e da oposição. O primeiro compromisso da ex-presidente do Chile foi na Assembleia Nacional, onde ela se encontrou com o autoproclamado chefe de Estado interino Juan Guaidó e com deputados.

