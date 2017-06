Banda Selvagens à Procura de Lei apresenta álbum “Praieiro” em Porto Alegre

A Selvagens à Procura de Lei é uma banda cearense que vem ganhando visibilidade em todo o Brasil – tiveram, por exemplo, a música “Tarde Livre” eleita como a melhor de 2016 pelos leitores da revista Rolling Stone -, e anunciam uma nova turnê na Região Sul, composta por seis shows, para apresentação no novo álbum, intitulado “Praieiro”.

São três shows no Rio Grande do Sul: sexta-feira (23), em Porto Alegre (Bar Opinião); sábado (24), em Santa Maria (Rockers Soul Food); domingo (25), em Sapiranga (Mucker Bilhar e Pub). No último final de semana, de 16 a 18, sexta-feira a domingo, a banda passou por Santa Catarina e Paraná.

O álbum “Praieiro” foi produzido por David “Marroquino” Corcos (Planet Hemp, Marcelo D2, Capital Inicial, Seu Jorge, Franz Ferdinand, Karol Conká e outros) e gravado no estúdio Red Bull Station.

O Brasil conhece o Selvagens

Mais de 48 mil quilômetros foram percorridos pela banda para que 55 shows fossem realizados no ano passado, endossando um sucesso que aumenta alucinantemente desde os EPS “Suas Mentiras Modernas” e “Talvez Eu Seja Mesmo Calado, mas Eu Sei Exatamente o que Eu Quero”, de 2010, e o disco de estreia “Aprendendo a Mentir”, de 2011 – mais o EP “Lado C”, também de 2011.

A “Mucambo Cafundó”, somaram-se as não menos impactantes “Brasileiro”, “Despedida”, “Massarrara” e tantas outras do homônimo disco “Selvagens à Procura de Lei” (2013). Um ano depois, em homenagem à perfeita e irretocável organização da Copa do Mundo, o Selvagens lançou o single ‘Bem-Vindo ao Brasil’, tocado durante participação no Lollapalooza 2014.

Em 2016, fixados em São Paulo, os cearenses apresentam “Praieiro”, produzido por David “Marroquino” Corcos (Planet Hemp, Marcelo D2, Capital Inicial, Seu Jorge, Franz Ferdinand, Karol Conká e outros) e gravado no estúdio Red Bull Station. A mudança de ares fez bem demais e do encontro da areia com o asfalto saiu um dos melhores álbuns nacionais dos últimos tempos, sintonia perfeita entre rock e pop de altíssima qualidade.

Serviço

Selvagens à Procura de Lei no RS

Porto Alegre – Bar Opinião

23 de junho de 2017, sexta-feira, às 19h

Endereço: rua José do Patrocínio, 834, Cidade Baixa – Porto Alegre

Santa Maria – Rockers Soul Food

24 de junho de 2017, sábado, às 23h

Endereço: av. Helvio Basso, 1241 – Santa Maria

Sapiranga – Mucker Bilhar e Pub

25 de junho de 2017, domingo, às 17h

Endereço: rua Vasco da Gama, 185 – Centenário – Sapiranga

Comentários