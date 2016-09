Barack Obama nomeia o primeiro embaixador em Cuba em mais de meio século

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou nessa terça-feira a nomeação do diplomata Jeffrey DeLaurentis como o primeiro embaixador do país em Cuba em mais de 50 anos. Desde 2014, DeLaurentis atua como chefe da representação diplomática norte-americana em Havana.

Antes disso, de 2011 a 2014, ele serviu como embaixador e representante suplente para Assuntos Políticos Especiais na Missão dos EUA na Organização das Nações Unidas.

A nomeação ainda terá de ser ser confirmada pelo Senado.

“Hoje, estou orgulhoso de nomear o embaixador Jeffrey DeLaurentis para ser o primeiro embaixador dos EUA em Cuba em mais de 50 anos. A liderança de Jeff tem sido vital ao longo da normalização das relações entre os Estados Unidos e Cuba, e a nomeação de um embaixador é um passo adiante para uma relação mais normal e produtiva entre os nossos dois países. Não há servidor público mais adequado para melhorar a nossa capacidade de envolver o povo cubano e promover os interesses dos EUA em Cuba do que Jeff. (…) Jeff tem uma vasta experiência em Cuba e na América Latina e já está trabalhando com Cuba em questões que promovem os interesses nacionais norte-americanos, tais como a aplicação da lei, o combate ao narcotráfico, a proteção do meio ambiente, a luta contra o tráfico de pessoas, a expansão das oportunidades comerciais e agrícolas e a cooperação em ciência e saúde”, declarou Obama, em um comunicado divulgado pela Casa Branca.

