Neste ano, uma das obras-primas dos Beatles comemora 50 anos, Abbey Road. Para aproveitar a época de comemorações, edições deluxe foram lançadas. Agora, anunciaram um conjunto em vinil de singles do icônico quarteto com edição limitada. Todos os 22 singles lançados entre 1962 e 1970 foram remasterizados para a coleção que será lançada no dia 22 de novembro.

