BebÃª com duas cabeÃ§as nasce no MÃ©xico

Um bebê com duas cabeças nasceu na última sexta-feira (6) em Cuidade Juárez (estado de Chihuahua, México), segundo informou o Instituto de Seguro Social Mexicano (IMSS), citado pelo jornal “La Prensa”.

Um vídeo curto feito logo após o nascimento bicéfalo foi divulgado em redes sociais da web. Não foram divulgados a identidade dos pais e o nome do bebê.

O recém-nascido difere de gêmeos siameses tradicionais, que têm corpos distintos e órgãos geralmente independentes, mas unidos em algum ponto. Neste caso, mais incomum, só há um corpo.

A anomalia se deve a um problema no desenvolvimento embrionário de gêmeos, que acabaram sendo “fundidos”.

De acordo com o “Mirror”, as imagens postadas no YouTube foram liberadas por parentes do bebê, do sexo masculino.

Assista:

