Um recém-nascido foi encontrado morto dentro de uma lixeira, na noite de sábado (24), em frente a um condomínio no bairro Três Vendas, em Pelotas, na Região Sul do Estado. O bebê estava enrolado em uma toalha, de acordo com a Polícia Civil.

A criança foi achada por um homem. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança da região e apura se o menino já nasceu morto ou faleceu após o parto. A mãe do bebê ainda não foi localizada.

