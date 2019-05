Bella Fashion Tour apresentou ao mercado nacional as new faces

A agência de talentos Bella Hub realizou no último dia 18 de maio, às 17h, no Centro de Eventos do BarraShopping Sul, em Porto Alegre, o Bella Fashion Tour. O desfile apresentou ao mercado da moda, da publicidade e do entretenimento as new faces gaúchas. A atriz Deborah Secco foi a convidada especial do evento.

Olheiros, produtores e fotógrafos de moda de diversas agências de modelos do Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro conferiram de perto meninos e meninas, entre seis e 21 anos, que sonham com as carreiras de modelo e artística. O casting participou de workshops de passarela, fotogenia, automake, teatro e expressão corporal e nutrição e terapia comportamental.

Convidada especial

Deborah Secco esbanjou encantamento pelas news faces apresentadas no Bella Fashion Tour. Na passarela do evento, a atriz global falou que ficou apaixonada pelas as crianças e adolescentes que participaram do desfile. Ela relembrou seus 33 anos de carreira iniciados aos oitos anos de idade, comparando parte do casting do desfile a ela e a sua filha, que hoje também é uma estrela mirim. De acordo com Deborah, em eventos como esse se aprende a ter determinação, comprometimento, entrega que são pontos fundamentais para ter sucesso tanto no mundo da moda como no mundo artístico.

