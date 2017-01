Bezerro de duas cabeças morre depois de 108 dias de vida

Um bezerro de duas cabeças chamado Lucky morreu em Kentucky, nos Estados Unidos, com apenas 108 dias. O animal estava sendo tratado como um animal de estimação por uma família que levantou milhares de dólares para ajudá-lo. O animal tinha quatro olhos, dois narizes e duas bocas.

Segundo o jornal “Lexington Herald-Leader”, a família McCubbin, no condado de Taylor, estava tentando levantar 500 dólares para fazer um exame para ver se o palato do bezerro poderia ser reparado, o que lhe permitiria comer feno. Os doadores deram milhares de dólares, e Brandy McCubbin disse que a família, agora, está procurando por uma causa para doar o dinheiro.

O jornal relata que Lucky dormia com as quatro crianças McCubbin. McCubbin disse que seus filhos aceitaram bem a morte do bezerro que era “um bagunceiro”.

Comentários