Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

Evento gratuito inclui debate no dia da inauguração no dia 10 de janeiro Foto: Divulgação Evento gratuito inclui debate no dia da inauguração no dia 10 de janeiro (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A 1ª Bienal Black Brazil Art chega ao Museu da UFRGS (Av. Osvaldo Aranha, 277) de 10 de janeiro a 7 de fevereiro. No dia da inauguração, às 10h, acontece o debate Memória e Trauma (Reminiscência), com mediação da artista Carla Menegaz e a participação de Afroberdiana, Cecifrance Aquino, Coletivo Sopapo de Mulheres, Jordana Braz, Isabel Freitas e Rosane Soares.

O último ciclo da bienal traz o tema Memória e Trauma: Reminiscências em mais de 25 peças que incluem instalações, desenhos e vídeos.

Com entrada franca, o evento inaugurado em novembro na capital gaúcha e em Florianópolis (SC), reuniu mais de 300 obras – de 150 artistas plásticos de todo o país – espalhadas em diversos espaços culturais. Sucesso de público em Porto Alegre, a Bienal Black ainda pode ser visitada na Fotogaleria Virgílio Calegari CCMQ (até 12/01/20), Memorial do Rio Grande do Sul (prorrogado até 09/03/20), Museu Júlio de Castilhos (até 20/01/20) e Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa (até 20/01/20) e Museu da UFRGS (10/01/20 a 07/02/20).

O acervo exposto inclui pinturas, esculturas, vídeo arte, entre outros trabalhos. A bienal tem curadoria da museóloga porto-alegrense Patricia Brito. Maiores informações no link bit.ly/bienalblack.

