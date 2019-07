Bióloga é surpreendida por água-viva do tamanho de um ser humano

A bióloga e mergulhadora, Lizzie Daly, foi surpreendida, neste sábado (13), por uma água-viva gigante no litoral de Falmouth, na Inglaterra. Lizzie estava gravando um programa de seu comando, “Semana da Vida Selvagem” para a rede BBC.

O animal tinha o tamanho de um ser humano, com cerca de 1,5 metro de comprimento. Essa espécie geralmente alcança no máximo um metro de comprimento, incluindo os tentáculos, e não chega a pesar mais do que 25 kg.

A bióloga publicou fotos e um vídeo do encontro em suas redes sociais, afirmando que a experiência foi incrível e aterrorizante. Ela e o operador de câmera que a acompanhava, Dan Abott, nadaram ao lado do animal por cerca de uma hora, até que a água viva se distanciasse.

Deixe seu comentário: