Blog Garfo & Mala completa três anos com festa em Porto Alegre

O blog Garfo & Mala completou três anos de atividades. O aniversário foi celebrado em um evento que reuniu a imprensa, influenciadores digitais e convidados, na noite de terça-feira (14), no Paisano Cocina Mexicana, em Porto Alegre.

O Garfo & Mala reúne dicas de gastronomia, viagens e ensaios especiais, mostrando novidades, tendências e delícias exclusivas de várias regiões.

Durante a celebração do aniversário, as editoras Edith Auler e Suriàn Dupont relembraram a trajetória do blog e fizeram questão de enfatizar a parceria e a amizade de longa data entre ambas.

