Bolsonaro assinará a regulamentação da Lei das Agroindústrias Artesanais nesta quinta

O presidente da República, Jair Bolsonaro, assinará nesta quinta-feira (18) a regulamentação da Lei das Agroindústrias Artesanais. O chefe do Executivo federal regulamentará o Selo Arte, que identifica queijos artesanais e embutidos de origem animal. A informação foi divulgada pela FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária).

Segundo a entidade, o selo “desburocratiza a produção e a venda desses alimentos”. A assinatura fará parte da cerimônia para celebrar os 200 dias de governo do presidente.

Ainda de acordo com a nota da FPA, o texto classificará como produtos artesanais de origem animal os que forem elaborados com “matérias-primas de origem animal de produção própria ou de origem determinada, resultantes da adoção de técnicas predominantemente manuais por indivíduo que detenha o domínio integral do processo produtivo”.

O Ministério da Agricultura criará um cadastro para esses produtos. Já os Estados farão a fiscalização, a concessão do selo, atualizações do cadastro, e os regulamentos para a fiscalização.

Brasil

Bolsonaro afirmou, na segunda-feira (15), que o Brasil enfrenta problemas e precisa passar por uma “quimioterapia” para sobreviver. Durante uma sessão solene na Câmara dos Deputados em homenagem aos 17 anos do Comando de Operações Especiais do Exército, o presidente afirmou que é sua obrigação e dos parlamentares entregar um Brasil melhor, mas ressaltou que há “um problema pela frente”, sem especificar a que se referia.

“O Brasil precisa de uma quimioterapia para que não pereça. Estamos fazendo juntos essa quimioterapia. Alguns poucos, pouquíssimos, ainda reagem, mas serão convencidos pelo povo e pela maioria dessa Casa, deputados e senadores”, afirmou o chefe do Executivo federal. “Nós, juntos, poderemos, sim, mudar o destino do Brasil. Sou mais ousado: mudaremos o destino do Brasil”, prosseguiu o presidente.

Na solenidade no Congresso Nacional, o presidente da República também defendeu a indicação do seu filho Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. “Por vezes temos que tomar decisões que não agradam a todos, como a possibilidade de indicar para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos um filho meu, tão criticado pela mídia. Se está sendo criticado, é sinal que é a pessoa adequada”, disse.

“Foi aventada, sim, essa possibilidade. O garoto fala inglês, espanhol, tem vivência no mundo todo e é amigo da família do Donald Trump”, prosseguiu o chefe do Executivo sobre a indicação do deputado federal para o cargo de embaixador do Brasil nos EUA.

