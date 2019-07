Bolsonaro fez nova defesa pública para a indicação de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos

O presidente Jair Bolsonaro fez uma nova defesa pública da possível indicação de um dos seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. A oposição contesta a sinalização e alega que a indicação seria uma forma de nepotismo.

“Por vezes temos tomado decisões que não agradam a todos, como a possibilidade de indicar para a embaixada um filho meu. Se está sendo tão criticado pela mídia, é sinal de que é a pessoa adequada”, disse o presidente nesta segunda-feira (15) em um evento no plenário da Câmara dos Deputados.

Após a fala, Bolsonaro foi aplaudido por militares que estavam na sessão em homenagem ao Comando de Operações Especiais do Exército. Eduardo Bolsonaro também esteve presente no evento, organizado pelo líder do governo na Câmara dos Deputados, Major Hugo (PSL-GO).

Além de Bolsonaro, estiveram na solenidade os ministros Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Fernando Azevedo (Defesa) e Tereza Cristina (Agricultura).

Na semana passada, Bolsonaro disse que cogita indicar Eduardo ao cargo de embaixador em Washington. O anúncio foi feito um dia após o filho completar 35 anos, idade mínima para assumir o posto. Eduardo cogita assumir a vaga e disse que tem requisitos para isso, pois fala inglês e espanhol, e participou de reuniões de Bolsonaro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele destacou que fez intercâmbio e fritou hambúrguer nos EUA e conhece o país.

Presidente da Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou no sábado (13) que Jair Bolsonaro tem que avaliar se Eduardo tem condições de assumir a embaixada do Brasil em Washington.

“O que o presidente tem que avaliar é se o Eduardo tem as condições para assumir uma embaixada com um peso importante. O Brasil tem relações comerciais importantes e acho que a gente deve continuar com esse foco. Só tem que tomar cuidado para que o foco ideológico da relação do Brasil com o Trump não prevaleça em relação à questão comercial”, disse Maia.

Ele afirmou que Bolsonaro também precisa analisar se o filho tem os mesmos requisitos que um diplomata para assumir o posto nos Estados Unidos. “O Brasil tem um corpo diplomático de muita qualidade e que sempre foi respeitado no mundo inteiro. Um corpo diplomático com um foco muito objetivo na defesa dos interesses do País no exterior”, disse o presidente da Câmara.

