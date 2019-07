Bolsonaro questiona dados do próprio governo sobre o desmatamento na Amazônia e ataca o presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

O presidente Jair Bolsonaro questionou nesta sexta-feira (19) os dados sobre o aumento do desmatamento na Amazônia e disse suspeitar de que o chefe da agência oficial responsável por coletá-los esteja “a serviço de alguma ONG”.

“Com toda a devastação de que vocês nos acusam de estar fazendo e ter feito no passado, a Amazônia já teria se extinguido”, declarou Bolsonaro em uma entrevista coletiva para correspondentes estrangeiros em Brasília.

“Isso acontece com muitas divulgações, como a de agora. Até mandei ver quem é o cara que está no comando do Inpe [Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais] para que viesse aqui em Brasília explicar esses dados passados para a imprensa”, acrescentou. “Pelo que sentimos, isso não condiz com a verdade. Até parece que ele [o presidente do Inpe] está a serviço de alguma ONG”, insistiu.

O instituto, presidido por Ricardo Magnus Osório Galvão, rebateu as críticas de Bolsonaro, destacando a “transparência de seus dados” e a “consistência de sua metodologia”.

Preservação ambiental

Bolsonaro defendeu, na semana passada, uma articulação com governadores dos Estados brasileiros para revogar a demarcação de áreas atualmente voltadas à conservação ecológica.

O presidente citou como exemplo a reserva ecológica de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde ele defende que sejam implantadas atividades turísticas, a exemplo da cidade mexicana de Cancún.

“Por exemplo, vale para todos os Estados. No Rio de Janeiro, a gente quer fazer ali, pretende, com dinheiro de fora, transformar a baía de Angra em uma Cancún. Mas o decreto que demarca a estação ecológica só pode ser derrubado por uma lei”, disse o presidente. “Conversei com o [Ronaldo] Caiado [governador de Goiás] nesse sentido, com o governador do Pará também, estamos conversando com vários governadores, no sentido de nós nos unirmos para desmarcar muita coisa, por decreto no passado, para poder fazer com que o Estado possa prosseguir”, afirmou Bolsonaro.

Transformar a região de Angra dos Reis em “uma Cancún” é uma ideia conhecida de Bolsonaro. É lá que fica a Estação Ecológica Tamoios, unidade de conservação federal criada em 1990, que abrange parte do ambiente marinho e ilhas da Baía da Ilha Grande e fica localizada entre os municípios de Angra dos Reis e Paraty, no Rio de Janeiro. Em 2012, Bolsonaro foi multado por pesca ilegal na região pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

Deixe seu comentário: