Bomba explode antes de corrida nos EUA, mas não fere ninguém

Uma pequena bomba explodiu em uma cidade litorânea de Nova Jérsei (EUA), na manhã deste sábado (17), ao longo do percurso de uma corrida de rua que estava planejada, provocando o cancelamento da prova. As autoridades também evacuaram dezenas de casas enquanto procuravam mais artefatos.

A bomba explodiu em uma lixeira, mas as estruturas vizinhas não foram danificadas, antes de uma corrida de caridade de 5 km no Seaside Park, um resort a cerca de 120 quilômetros ao sul de Nova York, disse o gabinete do xerife do condado de Ocean no Facebook.

Mesmo assim, a explosão gerou lembranças obscuras das explosões na linha de chegada da Maratona de Boston em 2013, que mataram três pessoas e feriram mais de 260. Cerca de 30 casas foram evacuadas, muitas delas casas de verão, perto do local da explosão, disse o xerife do condado, Michael Mastronardy. Ele relatou que as autoridades estavam na fase inicial de investigação e tentando manter as pessoas seguras.

Um segundo dispositivo foi encontrado perto do local da explosão, segundo o site NJ.com, citando o porta-voz da promotoria, Al Della Fave. O FBI (polícia federal americana) está participando das investigações. (AG)

