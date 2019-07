Bônus para Guedes

Além do avanço da Reforma da Previdência na Câmara, a aprovação de dois projetos que autorizam novas despesas nas leis orçamentárias fortaleceu o ministro da Economia, Paulo Guedes. Conforme o texto do PLN 1/2019, aprovado, Guedes agora está autorizado a remanejar ou transferir recursos para as atividades de ciência, tecnologia e inovação. O outro projeto (PLN 2/2019) reserva mais de R$ 220 milhões para os bônus dos peritos do INSS. A medida integra a ofensiva do governo, em força-tarefa, para coibir fraudes na concessão de benefícios previdenciários.

Dois lados

O texto aprovado cancela recursos da contratação de professores em cargo efetivo para garantir o pagamento de bônus aos peritos.

Perdi, gente

Mas o que se diz no Congresso é que deputados derrubaram promessas de Paulo Guedes para financistas: o mercado da capitalização e a boa da taxa da CSSL para bancos.

Herança maldita

O Brasil tem, hoje, mais 14 mil (isso mesmo!) obras paradas em todo o território, herança da má gestão aliada à corrupção.

Blindagem 1

Para tentar esfriar o processo de fritura, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), surpreendeu deputados e apareceu na Câmara após a aprovação do texto-base da reforma da Previdência na comissão especial. Mas foi cobrado por policiais descontentes com o parecer do relator Samuel Moreira (PSDB-SP).

Blindagem 2

Onyx deu atenção especial, com sorrisos e abraços – a deputados do Centrão que patrocinam a permanência dele na articulação política do governo. Aos que perguntam sobre a possibilidade de queda do cargo, o gaúcho é lacônico: “seguir firme”.

Analista…

Candidato derrota à Presidência, Ciro Gomes (PDT-CE) passou por Brasília esta semana e, com base em levantamento do partido batizado de Observatório Trabalhista, apontou que o ano de 2019 caminha para “uma estagnação e uma recessão”.

… da oposição

Em balanço dos seis primeiros meses do governo Bolsonaro, Ciro diz que a área de investimento é a menor desde os anos 40: “O Brasil está deprimindo investimento sem precedentes”. Ciro também mencionou a área da educação, “cuja queda nos investimentos começou e cair em 2014, e continua a se agravar”.

Deboche na pista

A liberação de recursos para a compra de carros para o presidente, vice e ex-presidentes foi taxada de “deboche” por deputados e senadores. Os recursos autorizados pelo Congresso também irão bancar a reforma de embaixadas e residências oficiais de ministros de Estado, integrantes do Poder Judiciário e membros do Poder Legislativo.

Pé no acelerador

O relator do projeto, deputado Filipe Barros (PSL-PR), tentou barrar a aquisição de veículos blindados para ex-presidentes que tenham “perdido o mandato em face de condenação pela prática de crime comum” ou “sofrido condenação criminal posterior ao exercício do mandato por crimes contra a administração pública ou por improbidade administrativa”. Mas foi vencido na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos.

Força afro

O movimento afro se organiza em São Paulo para lançar candidatos a vereador. Um deles será o Dr. Basílio, conhecido advogado da causa, em especial em defesa dos cultos das religiões afro. A articulação começou na casa do cantor e compositor Nasi, do Ira!, com participação também do editor Alexandro Cumino. Axé!

Combate à corrupção

Delegados federais, membros do MP da Itália e Brasil, especialistas em segurança, ministros das Cortes superiores vão marcar presença na edição deste ano do Simpósio Nacional de Combate à Corrupção, organizado pela seção baiana da ADPF (Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal), de 21 e 23 de agosto.

Novos rumos!

O tema de 2019 será “Novos rumos no combate à corrupção e à criminalidade organizada: o Brasil pós Operação Lava-Jato e a experiência italiana”. A Coluna vai cobrir o evento, a exemplo das edições anteriores.

