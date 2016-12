Angelina Jolie está impedindo que Brad Pitt passe o Natal com os filhos do ex-casal. Uma fonte próxima à família revelou que o ator está tendo dificuldade para convencer a ex-companheira a deixá-lo ver seus filhos durante a celebração natalina.

“Na avaliação da Angelina as crianças ainda não estão preparadas”, disse a fonte, que não teve o nome divulgado. Ainda de acordo com a fonte, o ator estaria cada vez mais frustrado com as imposições e restrições vindas por parte da atriz.

Comentários