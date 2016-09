Brasileiro Felipe Lima é bronze na Copa do Mundo de piscina curta

O brasileiro Felipe Lima conquistou neste domingo a medalha de bronze nos 100m peito na etapa da Copa do Mundo de piscina curta em Moscou . O nadador de 31 anos completou o percurso em 57s29, atrás do vencedor, o sul-africano Cameron Van Der Burgh (56s64), e do russo Kirill Prigoda (57s29), prata. Neste sábado, Felipe foi prata nos 50m do mesmo estilo. Ele não disputou a Olimpíada do Rio. Outro brasileiro na competição, Nelson Silva foi sétimo nos 50m costas.

Os destaques da terceira etapa foi novamente a húngara Katinka Hosszú. Ela conquistou dez medalhas neste fim de semana – seis de ouro e quatro de prata – e chegou à vigésimo ouro nesta temporada em piscina curta. Na Olimpíada do Rio, a “Dama de Ferro” ganhou três medalhas de ouro – 100m costa, 400m medley e 200m medley – e uma e prata – 200m costas.

Outro nome de peso na piscina em Moscou foi o sul-africano Chad Le Clos. Neste domingo ele faturou sua centésima medalha de ouro em todas as participações em Copas do Mundo. Ele conquistou três medalhas de ouro neste sábado e domingo. Na Rio 2016 ele ganhou prata nos 200m livre e nos 100m borboleta na Rio 2016.

A próxima etapa será no próximo dia 30 de setembro e 1º de agosto, em Pequim. Mais cinco etapas serão disputadas na Ásia em outubro: Dubai (dias 4 e 5), Doha (8 e 9). Cingapura (21 e 22), Tóquio (25 e 26) e Hong Kong (29 e 30). O Mundial de piscina curta será disputado entre 6 e 11 de novembro, em Windson, no Canadá. (AG)

