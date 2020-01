Economia BRDE anuncia criação do Programa Promove Sul com aporte de R$ 900 milhões em recursos próprios para o desenvolvimento regional

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

No Rio Grande do Sul, a dotação do novo programa será de R$ 300 milhões, com destaque para projetos de inovação e expansão da capacidade produtiva. Na foto, Luiz Corrêa Noronha, vice-presidente e diretor de planejamento e diretor financeiro do BRDE Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

Nesta quarta-feira (15), o governador Eduardo Leite, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ruy Irigaray, e o vice-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, Luiz Corrêa Noronha, anunciam a criação do Programa BRDE Promove Sul, às 15 horas, no Palácio Piratini.

A dotação total é R$ 900 milhões, com recursos de um fundo da própria instituição financeira, para promover o desenvolvimento produtivo, sustentável e social nos três estados da Região Sul.

Conforme Noronha, o Banco já havia iniciado um processo de diversificação de fundings, tanto nacionais como internacionais, buscando disponibilizar aos empreendedores da Região Sul linhas de financiamento com taxas e prazos adequados aos seus projetos de investimento.

“Esse período foi marcado também pela mudança estrutural do modelo de financiamento ao investimento do setor privado, com o BNDES reduzindo seu papel como agente de crédito”, explicou o vice-presidende.

R$ 300 milhões

Com base nas demandas identificadas pelos governos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, foi elaborado o Plano de Aplicação que define os projetos e os valores de aportes para utilização dos recursos BRDE PROMOVE SUL, em partes iguais para os três estados.

No Rio Grande do Sul serão R$ 300 milhões do BRDE para viabilizar financiamentos de longo prazo. O objetivo é sustentar o nível de investimento dos empreendedores, contribuindo para a retomada do crescimento econômico e a consequente geração de novos empregos e renda. Serão beneficiadas empresas, produtores rurais e cooperativas com sede no Estado.

