BRDE e 15 prefeituras gaúchas contratam R$ 48,5 milhões em financiamentos para infraestrutura urbana e rural

Por meio do Programa BRDE Municípios, mais 15 prefeituras do Rio Grande do Sul poderão contar com crédito para investimentos em infraestrutura urbana e rural, no valor total de R$ 48,5 milhões: Arvorezinha; Capitão; Chapada; Condor; Coronel Bicaco; Dom Feliciano; Minas do Leão; Mostardas; Nova Ramada; Santa Vitória do Palmar; Santa Cruz do Sul; São Jerônimo; São Leopoldo; São Nicolau e Tucunduva.

O ato de assinatura ocorreu na quinta-feira (1º), no Palácio Piratini, em Porto Alegre, com a presença do governador Eduardo Leite, do secretário estadual do Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado, Ruy Irigaray, do vice-presidente do BRDE, diretor de Planejamento e Financeiro, Luiz Corrêa Noronha, prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, representantes de entidades de classe, parlamentares, equipe do BRDE e imprensa.

Em seu pronunciamento, o vice-presidente do BRDE destacou que os municípios necessitam de instrumentos perenes de financiamento para suas demandas prioritárias, bem como de assistência técnica continuada. Noronha anunciou que, a partir de 2020, o BRDE pretende em torno de R$ 150 milhões ao ano para as prefeituras dos três estados do Sul. “Para poderem se planejar, os municípios precisam contar com um instrumento financeiro contínuo para seus investimentos”, afirmou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ruy Irigaray, enfatizou o necessário alinhamento dos municípios com o Estado e o governo federal para que o país vença a crise e volte a crescer. “Isso só será possível se trabalharmos juntos”, disse.

O governador agradeceu aos prefeitos e lembrou que, para serem beneficiárias do BRDE Municípios, as prefeituras precisam ter capacidade de endividamento atestada pela Secretaria do Tesouro Nacional, o que lhes permite continuar investindo, mesmo em tempos de crise. “Vocês, representantes dos 15 municípios hoje beneficiados, merecem todos os aplausos porque conseguiram viabilizar a saúde fiscal das suas cidades, o que hoje não é fácil de conseguir, e por percorrerem o longo caminho para conquistar o financiamento do BRDE”, afirmou Leite.

Municípios e valores contratados

Arvorezinha – R$ 1.500.000,00

Capitão – R$ 2.600.000,00

Chapada – R$ 1.373.531,00

Condor – R$ 5.600.000,00

Coronel Bicaco – R$ 1.000.000,00

Dom Feliciano – R$ 700.000,00

Minas do Leão – R$ 1.100.000,00

Mostardas – R$ 1.000.000,00

Nova Ramada – R$ 2.000.000,00

Santa Vitória do Palmar – R$ 5.000.000,00

Santa Cruz do Sul – R$ 10.000.000,00

São Jerônimo – R$ 6.584.882,00

São Leopoldo – R$ 4.783.400,00

São Nicolau – R$ 3.286.406,48

Tucunduva – R$ 1.947.974,40

Deixe seu comentário: