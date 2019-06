O Brechocão terá uma edição extra neste domingo (16), das 9h às 16h, no Parque Farroupilha, em frente ao Parquinho da Redenção. A iniciativa atende a solicitação das entidades e protetores preocupados com o excesso de chuvas que vem sendo registradas neste ano, obrigando o cancelamento nas datas previamente agendadas. Os participantes também aceitam doações para as futuras feiras.

