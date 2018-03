Briga em família: filha pede à Justiça que o apartamento de João Gilberto no Rio seja arrombado

Em meio à briga familiar em torno do patriarca João Gilberto, criador da bossa nova, um pedido espantoso: de acordo com o jornal O Globo, a filha do músico, Bebel Gilberto, pediu à Justiça que arrombasse a porta do apartamento do pai, no Leblon, no Rio de Janeiro. A solicitação foi feita pela advogada dela, Simone Kamenetz, ao juiz Renato Lima Charnaux Sertã, da 5ª Vara de Órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro.

O magistrado avaliou que, antes mesmo de emitir qualquer parecer sobre a ação, a solicitante deveria garantir a presença de “um médico de confiança para acompanhamento da diligência, zelando-se assim pela integridade física” de João, atualmente com 86 anos.

Ele também exigiu que Bebel especifique quais providências devem ser tomadas caso o pai necessite de cuidados médicos urgentes no momento da intervenção. Sertã ainda pediu que a solicitante acompanhasse toda a ação e designasse um profissional para consertar a porta no final.

O músico vem tendo problemas financeiros decorrentes de maus negócios firmados por ele: em dezembro do ano passado, devia R$ 160 mil em aluguéis, condomínios e IPTU, correndo o risco de ser despejado.

A situação física do idoso – e de sua casa – contribuíram para que a filha tomasse uma atitude: o imóvel estava em condições decrépitas e João parecia muito mal, pesando cerca de 55kg e mantendo as unhas compridas e o cabelo desgrenhado.

Interdição

A situação atual de João Gilberto não faz jus a sua carreira artística. Um dos maiores mestres da Bossa Nova, o músico optou por uma vida reclusa, está cheio de dívidas e foi interditado pela filha e cantora Bebel, de 51 anos, que quer obter a tutela provisória de seus contratos e movimentações financeiras.

De acordo com os advogados de Bebel, o objetivo da interdição é “pôr fim aos negócios temerários que João vinha sendo orientado a firmar, que resultaram na atual condição de quase miserabilidade do artista”.

Além disso, o artista está sendo processado por ganhar em cima de shows que nunca realizou. Em 2011, quando completou 80 anos de idade, o artista anunciou uma série de cinco espetáculos pelo Brasil.

A turnê começaria no final de outubro daquele ano, mas foi adiada para dezembro porque ele estaria gripado. Quando a nova data se aproximou, as apresentações foram definitivamente canceladas – além de no Rio e em São Paulo, ele também faria shows em Porto Alegre, Salvador e Brasília.

Quando os shows foram cancelados, a venda de ingressos era baixa – os bilhetes custavam de R$ 600 a R$ 1.400, no Rio, e de R$ 500 a R$ 1.000, em São Paulo. Em Porto Alegre, os ingressos iam de R$ 700 a R$ 1.000.

Mesmo com todos os shows cancelados, o músico não devolveu o dinheiro. A justiça do Rio de Janeiro obrigou, então, que Gilberto pagasse R$ 1,26 milhão pelo calote.

