Bruna Marquezine aparece com os seios de fora e enlouquece a internet

Bruna Marquezine deixou a timidez de lado e fez um ensaio sensual. A atriz, cotada para estrelar um filme em Hollywood, posou de topless para o fotógrafo Bruno Rangel e compartilhou as imagens em seu Instagram.

Na pele da sexy Beatriz em “Nada Será Como Antes”, a artista, capa da revista “WOW” de outubro, contou que se sente realizada na profissão de atriz. “Definitivamente o meu trabalho, minha arte, faz o meu coração forte. Sensação de estar fazendo o que você deveria estar fazendo, de estar no lugar certo, exercendo o que sabe fazer e com amor. E estar perto de quem eu amo”, disse ela, recém-chegada de uma viagem a Barcelona, onde foi clicada ao lado de Neymar.

Aos 21 anos, Marquezine diz que sente saudade de sua infância. “Graças a Deus, eu sou muito abençoada e tenho as pessoas que amo perto. Sinto saudade acho que de ser criança e não ter preocupação. Dar um cheiro e um abraço na minha irmã, mesmo a vendo todos os dia”, entregou.

Dona de um corpo sequinho, conquistado com aulas de muay thai e pilates, ela não descuida da alimentação. “Sinto falta de não poder comer o que eu queria e não engordar”, confessa ela, vegetariana há nove meses:”Cortei primeiro a carne vermelha, fui aos poucos. Não adianta querer ser radical. Por último eu cortei o peixe. E estou superbem, não sinto a menor falta. Quando a gente come proteína animal, nossa alimentação fica meio restrita, você come sempre as mesmas coisas. Mas quando você corta, tem que procurar proteína, vitaminas e minerais em outro alimentos. É legal porque descobrimos novos sabores”.

