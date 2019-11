Celebridades Bruna Marquezine exibe tons terrosos em look de R$ 11,6 mil

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2019

Modelito foi exibido pela atriz na Itália Foto: Reprodução/Instagram Bruna Marquezine (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Os tons terrosos estão com tudo! Marcaram presença em três itens do look estiloso da Bruna Marquezine. As peças da Chloé foram exibidas em Verona, na Itália.

A calça caramelo tem cintura alta, fechamento frontal oculto e bolso traseiro com zíper. À venda na Farfetch por R$ 4.697, é composta por lã, acetato, seda e elastano. Combinou com bolsa de mão em animal print e calçado também caramelo.

A produção ainda conta com a tendência da manga bufante. A blusa branca, 100% em seda e com gola alta, custa R$ 6.942.

#ficaadica1: A moda do terroso é fácil de ser incorporada, já que as cores são neutras, e, por isso, é considerada o novo preto. Pode aparecer apenas em acessórios, em algumas peças ou em looks inteiros.

#ficaadica2: As calças flare ajudam a equilibrar a silhueta de quem tem os quadris mais largos. No entanto, os modelos com a boca muito larga podem achatar a silhueta. Fique de olho!

#ficaadica3: As mangas bufantes faziam sucesso nos anos 80 e estão de volta. A boa notícia é que são democráticas, porque conferem volume em uma região segura: o braço.

