Bruna Marquezine fala de Neymar em vídeo e fãs do ex-casal piram

Giovanna Ewbank compartilhou um vídeo no sábado (28) ao lado da amiga Bruna Marquezine que deu o que falar! As duas fizeram uma brincadeira de responder perguntas rápidas e quem não acertasse levava a famosa “torta na cara”. Em uma das questões, Marquezine citou justamente o ex-namorado Neymar Jr. Ela precisou responder rapidamente “três jogadores que estiveram na última Copa do Mundo”, e acabou citando o ex, junto com Cristiano Ronaldo e Messi. Isso foi o suficiente para que os fãs do antigo casal “Brumar” voltassem a torcer pela volta do namoro. Entre os comentários, estavam as frases: “ela só pensou no Neymar na Copa, amo!”, “fico me perguntando como o Neymar consegue ficar longe dela”, e “maturidade é citar o ex sem pretensão alguma”.

Confira o vídeo:

