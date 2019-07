Bruna Marquezine ignora Neymar e passa a ser alvo de ator

Uma das atrizes mais badaladas da atualidade, Bruna Marquezine vira e mexe volta a ser motivo de comentários na imprensa. Apesar de tentar manter a discrição, a cantora costuma ser alvo de muitas polêmicas. Dessa vez, o assunto acabou sendo sua vida amorosa. Solteira desde o término com Neymar, a artista não assumiu nenhum novo relacionamento.

O fim do namoro com o jogador foi noticiado em outubro do ano passado. Enquanto Neymar vem sendo flagrado ficando com várias mulheres, Bruna Marquezine tem evitado ter seu nome associado ao de alguém. Porém, neste final de semana a atriz foi alvo de um famoso ator da TV Globo. Felipe Titto estaria demonstrando interesse na famosa.

Pelo menos é isso que tem indicado as últimas curtidas de Felipe Titto nas redes sociais. Para se ter uma pequena dimensão, o ator acabou curtindo nada mais, nada menos do que as cinco últimas publicações da artista. Os internautas fizeram questão de brincar com a situação e falaram que o amigo de Caio Castro estaria mais do que interessado em Bruna Marquezine.

Se existe interesse, ou não, é algo que saberemos nos próximos dias. Porém, nos últimos dias Felipe Titto voltou a ter seu nome associado ao de sua ex-mulher, Mel Martinez. De acordo com informações do colunista Leo Dias, o ator teria reatado o casamento às escondidas com a arquiteta. Os dois teriam reatado o relacionamento há uns bons meses.

Ainda de acordo com a publicação, o motivo para Felipe Titto manter a volta com Mel Martinez às escondidas se trata de uma “estratégia” para ninguém estragar o que estão resgatando do casamento, que havia sido terminado em 2017, depois de seis anos de casamento. Será que os dois realmente voltaram a conversar ou o interesse do bonitão passou a ser Bruna Marquezine?

Novo visual de Neymar

Neymar levou o filhou, Davi Lucca, para acompanhar o campeonato “Neymar Jr’s Five”, projeto promovido pelo Instituto Neymar Jr., na Praia Grande, cidade do litoral paulista, neste sábado (13). Para a ocasião, o jogador de futebol apareceu com o visual renovado. Ele decidiu descolorir novamente o cabelo e está loiro.

O “Neymar Jr’s Five” é torneio de 5×5 com competidores de 42 países. “Estou muito feliz de estar aqui no evento. Espero que todos aproveitem a festa porque, enfim, todos merecem. Já estou quase 100% recuperado, só falta voltar a treinar. Hoje vou bater uma bolinha aqui”, afirmou o jogador em um pronunciamento feito ao canal na internet de uma marca de bebidas, patrocinadora no evento.

Neymar não atendeu a imprensa. Atualmente, ele tem o nome envolvido em uma acusação de estupro. Na vida profissional, o jogador também é alvo de especulações em torno da possível troca do PSG pelo Barcelona.

Deixe seu comentário: