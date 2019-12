Celebridades Bruna Marquezine revela que chupou dedo até 12 anos

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2019

"Tive que usar aparelho e só parei negociando um cachorrinho com a minha mãe", disse Bruna Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine, de 24 anos, fez revelações curiosas a respeito de sua vida ao canal de Giovanna Ewbank, de 33, no Youtube. Ela conversou com a mulher de Bruno Gagliasso, de 37, sobre o que as pessoas pesquisam sobre ela no Google. Entre as curiosidades dos internautas há perguntas como se ela está namorando, se quer adotar um filho, se anda de moto, quando faz aniversário e quem já beijou, entre outras questões.

“Eu amo fazer aniversário e, se deixar, comemoro o mês inteiro. Não sei nem dirigir [risos]. É a primeira vez que não tenho namorado e estou muito de boa. Quero muito adotar, mas entendo que existe um tempo certo para todas as coisas”, contou ela.

Bruna e Giovanna ainda brincaram de “verdade ou consequência”. Para não responder, a consequência seria tomar um suco de limão com sal. “A gente sai com uma leve gastrite, mas não responde o que não quer”, brincou Giovanna. Questionada qual foi a pior pessoa que já contracenou na vida, Bruna quis tomar o suco. “Não, gente! Não pode responder isso, não!”, disse ela, revelando que já enviou fotos íntimas.

Bruna também contou algo sobre ela que ninguém sabe. “Chupei dedo até os 12 anos, 13 anos, até o início da adolescência. A Salete [personagem que interpretou em ‘Mulheres Apaixonadas’, em 2003] tinha o espaço de um lápis entre esses dois dentes [da frente] de tanto chupar dedo. Tive que usar aparelho e só parei negociando um cachorrinho com a minha mãe”, lembrou ela, que evitou responder com quantas pessoas já se relacionou sexualmente. “Vamos evitar essa chamada, né?”, disse a atriz, tomando, mais uma vez, o suco de limão com sal.

