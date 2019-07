Bruno Gagliasso sobre filhos biológicos: “A gente não quer no momento”

Bruno Gagliasso participou de um vídeo no canal da esposa Giovanna Ewbank no Youtube e respondeu algumas perguntas feitas pelos internautas. Os dois tem uma filha adotada, Titi, e, aos ser perguntado, explicou por que eles não têm um filho biológico.

Ao responder se é estéril, Gagliasso negou. “A gente só não quer ter filhos biológicos. No momento. Tudo é uma questão de querer”, destacou.

Durante o bate-papo, o ator também mostrou as três tatuagens feitas para homenagear a filha e detalhou o processo de adoção da menina, hoje com seis anos. “Ela estava com quase três quando ela veio para o Brasil. Mas o processo começou bem antes”, explicou.

Deixe seu comentário: