Celebridades Camila Pitanga passa véspera de Natal ao lado do ex-marido e da namorada Beatriz Coelho

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2019

Atriz (foto) assumiu o relacionamento com a artesã no início de novembro Foto: Divulgação Camila Pitanga Natal com a namorada e ex-marido. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Camila Pitanga passou a noite de véspera de Natal (24) com a família completa. Ao lado da namorada, a artesã Beatriz Coelho, com quem assumiu o relacionamento publicamente em novembro deste ano, da filha Antônia, 11, e do ex-marido, o diretor de arte Cláudio Amaral Peixoto.

A atriz publicou uma foto em sua rede social em que aparece no meio do ex e da namorada. No registro, os três estão sorrindo em clima de descontração. Outra imagem divulgada nas redes do irmão da artista, Rocco Pitanga, eles aparecem juntos.

Pitanga e Peixoto se separam em 2011, após quase 11 anos juntos. Antônia é a única filha da atriz e fruto do relacionamento com o diretor. Apesar de não ter revelado o motivo do término na época, a assessoria da artista afirmou que os dois manteriam a amizade.

É a primeira vez que Pitanga namora uma mulher, ao menos, publicamente. Conhecida por ser reservada com a sua vida pessoal, a atriz estava solteira desde janeiro, quando terminou o namoro com o músico Rafael Rocha, 38, após cinco meses juntos.

O casal fez a primeira aparição pública no dia 2 de dezembro, durante a pré-estreia do documentário “Uma Garota Chamada Marina”, no Estação Net Gávea, no Rio de Janeiro.

Apesar de nunca ter comentado sobre sua bissexualidade, Pitanga é declaradamente feminista e empenhada em romper os padrões tradicionais de beleza. “Não se condicionar a um padrão de beleza e assumir a sua singularidade está sendo um mote de resistência das mulheres hoje”, disse.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário