Campanha de vacinação contra o sarampo termina nesta sexta-feira em Porto Alegre

A campanha nacional de vacinação de crianças entre seis meses e cinco anos incompletos contra o sarampo termina nesta sexta-feira (25) em todo o Brasil. Dados parciais do Núcleo de Imunizações da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) indicam que foram vacinadas 4.831 crianças em Porto Alegre entre os dias 7 e 24 de outubro.

Do total, 1.977 foram doses administradas em crianças de seis meses a um ano e 2.854 em crianças entre um ano e cinco anos incompletos. A cobertura vacinal parcial é de 79%.

“A campanha objetiva atualização da caderneta de vacinação e aumento da cobertura vacinal da vacina tríplice viral no País, em função da situação epidemiológica do sarampo no Brasil, com confirmação de mais de oito mil casos”, explicou o médico da Vigilância em Saúde da SMS, Juarez Cunha. Em Porto Alegre, foram confirmados até o momento nove casos da doença. Outros 11 seguem em investigação.

Todas as unidades de saúde mantêm estoque da vacina para atendimento ao público. O horário de atendimento é das 8h às 17h, com exceção de cinco serviços, que têm horário estendido: Clínica de Família da Restinga, das 8h às 20h, e US São Carlos, Modelo, Tristeza e Ramos, que atendem das 8h às 22h.

Com o final da campanha de vacinação, a imunização contra o sarampo continua nas unidades de saúde da cidade, pois a vacina faz parte do calendário oficial de imunização brasileiro. Pessoas de até 49 anos podem ser vacinadas. O esquema vacinal varia de acordo com a faixa etária.