Campanha do Asilo Padre Cacique oferece ingresso para parque na Serra Gaúcha

Pelo terceiro ano consecutivo, o Asilo Padre Cacique realiza uma ação especial para quem colaborar com a entidade. Na doação de dois quilos de alimentos não perecíveis ou dois litros de leite, é possível adquirir um ingresso para o Parque Terra Mágica Florybal, localizado em Canela (RS). A campanha é válida até 25 de março.

– Neste período é comum que o volume de doações seja reduzido, visto que muitas pessoas aproveitam as férias para viajar e veranear no Litoral. O objetivo é lembrar que a ajuda deve ser permanente e quem contribui tem a oportunidade de aproveitar um passeio também. É uma forma de agradecermos a lembrança – comenta o presidente do Asilo Padre Cacique, Sergei Ignácio da Costa.

O diretor-geral da entidade, Milton Costa da Silvam eforça a importância de manter a dispensa sempre cheia. Com cerca de 130 moradores, a entidade tem um consumo diário de, aproximadamente, cem litros de leite, treze quilos de arroz, dez quilos de açúcar e dois quilos de leite em pó.

Mais informações pelo telefone 51 3233 7571. O Asilo Padre Cacique fica localizado na Av. Padre Cacique, 1178, Menino Deus, Porto Alegre (RS).

