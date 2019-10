Campeonato Brasileiro: Bahia x Inter jogam neste sábado na Arena Fonte Nova, em Salvador

A bola vai rolar para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro de 2019. O Internacional entra em campo neste sábado (26/10), às 19h, na Arena Fonte Nova, para enfrentar o Bahia, num confronto direto pela parte de cima da tabela de classificação. Atualmente no G6, o Inter visa ao grupo dos quatro primeiros colocados e precisa somar pontos na partida em Salvador.

A grande novidade colorada para o duelo com o Bahia estará na casamata. O técnico Zé Ricardo, apresentado nesta semana, comandará a equipe pela primeira vez, juntamente com o seu auxiliar Cleber dos Santos. E foi na capital baiana que o treinador realizou a última atividade antes de entrar em campo pela 28ª rodada do Brasileirão.

Em relação aos últimos jogos, dois são os desfalques da equipe: Patrick e D’Alessandro estão suspensos. Em compensação, Rodrigo Lindoso e Rafael Sobis viajaram com a delegação e podem reforçar o time.

Para este sábado, o atacante Neilton poderá receber uma chance entre os titulares e quer aproveitar da melhor forma. “Espero que nossa equipe faça um bom jogo, que saia com a vitória na estreia do treinador. Estou preparado para essa oportunidade”, afirmou.

Inter e Bahia estão muito próximos na tabela. Um ponto separa o Colorado, sexto colocado, do time baiano, que ocupa a oitava posição. Na última partida entre as duas equipes na Arena Fonte Nova, na temporada passada, o Colorado venceu por 1 a 0 e busca repetir o resultado para somar mais três pontos e se aproximar do G4 do Brasileirão.