Campeonato Brasileiro: Grêmio 2 x 1 Ceará (2º tempo)

O Grêmio está em campo nesta quarta-feira (9), desde às 21h, onde enfrenta, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe busca mais três pontos para tentar chegar mais perto do G4. Apesar de ser mandante, o jogo não acontece na Capital devido ao show do Iron Maden, realizado também nesta quarta justamente na Arena. No momento, Grêmio 2 x 1 Ceará, gols de Geromel, aos 18 minutos, e de Maicon, aos 41 minutos, de pênalti, para o tricolor; Fabinho descontou aos 44 para o clube cearense.

Escalação

Grêmio – Técnico Renato Portaluppi

Paulo Voctor, Pedro Geromel, David Braz, Léo Moura, Maicon, Michel, Bruno Cortez, Luan, Pepê, Alisson, Diego Tardelli.

Ceará – Técnico Adilson Batista

Diogo Silva, Valdo, Thiago Alves, João Lucas, William Oliveira, Samuel Xavier, Pedro Ken, Fabinho, Thiago Galhardo, Mateus Gonçalves, Felippe Cardoso.

Arbitragem

Edina Alves Batista – SP (Fifa), auxiliada por Marcelo Carvalho Van Gasse – SP (Fifa) e Luiz Alberto Andrini Nogueira – SP (CBF). Árbitro de vídeo Luiz Flavio de Oliveira – SP (Fifa).

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

Tweets by rdgrenal

Deixe seu comentário: