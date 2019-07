As novas partidas pelo returno do Campeonato Porto Alegre de Bocha ocorrem a partir desta quarta-feira (17) e se encerram no sábado (20) em diversas regiões de Porto Alegre. Os jogos da 13ª rodada das categorias Sênior Piso Natural e Sênior Piso Sintético serão realizados nos dias 17 e 18, com inicio às 14h. Já a 11ª rodada da Principal Piso Sintético será no dia 20, também a partir das 14h.

