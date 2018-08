Canoas se prepara para receber as principais competições de judô do País

Canoas recebe na próxima semana duas competições nacionais organizadas pela CBJ (Confederação Brasileira de Judô). A cidade será a sede de dois dos principais eventos da categoria no País, o Troféu Brasil Interclubes de Judô e o Grand Prix Nacional de Judô. Neste ano, as duas competições acontecem em sequência, no período de 16 a 19 de agosto, no Ginásio da Universidade La Salle.

De acordo com a CBJ, cerca de 500 atletas se inscreveram nos dois eventos, que deve contar com a participação de mais de 115 clubes de todo o Brasil. Judocas conhecidos e consagrados mundialmente também estarão presentes, como a gaúcha campeã olímpica Mayra Aguiar.

Canoas é um dos principais centros de formação de atletas em todo o Rio Grande do Sul, possuindo a estrutura necessária para receber eventos deste porte e, durante o mês de agosto, se torna a Capital Nacional do Judô. As competições serão abertas ao público, sem a cobrança de ingressos.

Campeonato Metropolitano no COM

Os canoenses não vão nem ter tempo de sentir saudades das competições de judô na cidade. No final de semana seguinte ao Troféu Brasil, o COM (Centro Olímpico Municipal), no bairro Igara, recebe o Campeonato Metropolitano de Judô, competição estadual organizada pela FGJ (Federação Gaúcha de Judô). Os portões do COM abrem às 8h do dia 25 e o início das competições está previsto para às 9h30min.

Investimentos no esporte

A Prefeitura de Canoas tem investido na área do esporte na cidade. Um exemplo disso é o projeto Talentos do Esporte, que está selecionando crianças, jovens e adultos para a prática esportiva em diferentes modalidades, ofertando espaços de treinamento, equipe técnica e profissionais de educação física para um treinamento de excelência e totalmente gratuito. Outro esforço da atual gestão foi na retomada das obras do CIE (Centro de Iniciação ao Esporte), maior projeto de legado de infraestrutura esportiva das Olimpíadas Rio 2016.

Para o secretário de Esporte e Lazer de Canoas, Roberto Tietz, a cidade tem uma trajetória consolidada na prática esportiva nas suas mais variadas modalidades. Além disso, Canoas também é referência quando o assunto é o judô, tendo sete equipes filiadas à Federação Gaúcha de Judô, incluindo escolas de iniciação atuantes e unidas.

