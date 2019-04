Cantor Nahim é preso em São Paulo

O cantor e apresentador Nahim está preso no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo, desde o dia 27. Ele foi detido depois de descumprir uma medida protetiva (as medidas protetivas são tutelas de urgência previstas na Lei 11.340/2006 com o intuito de salvaguardar a integridade física, psicológica e patrimonial da vítima de violência doméstica) de sua ex-mulher.

Deixe seu comentário: