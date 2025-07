Política Câmara dos Deputados suspende mandato de André Janones por 90 dias

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2025

Janones disse que irá recorrer da decisão ao plenário da Câmara. Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Janones disse que irá recorrer da decisão ao plenário da Câmara. (Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados) Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O Conselho de Ética da Câmara aprovou nesta terça-feira (15) a suspensão por três meses do mandato do deputado federal André Janones (Avante-MG), que, na semana passada, envolveu-se um uma confusão no plenário durante o discurso do colega Nikolas Ferreira (PL-MG).

A punição tem efeito imediato e implica a suspensão do recebimento de salários (R$ 46,6 mil ao mês) e verbas por esse período. Além da suspensão cautelar do mandato, o Conselho abrirá agora um processo de cassação que, esse sim, seguirá o rito normal.

Janones e Nikolas são uma espécie de ponta de lança do lulismo e do bolsonarismo, respectivamente, nas redes sociais.

Eles já promoveram outros episódios de enfrentamento na Câmara. No mais barulhento deles, os dois quase se atracaram fisicamente na sessão do Conselho de Ética que livrou Janones da acusação de promover rachadinha em seu gabinete.

A decisão desta terça-feira, aprovada por 15 votos contra 3, resulta de um rito sumaríssimo aprovado em 2024 e que, em teoria, visa coibir cenas de baixaria na Casa. Janones disse que irá recorrer da decisão ao plenário da Câmara.

O rito foi usado pela primeira vez em maio quando o conselho suspendeu também por três meses o mandato do bolsonarista Gilvan da Federal (PL-ES) por ofensas contra a ministra Gleisi Hoffmann (PT), chefe da articulação política do governo Lula (PT).

Indicativo de que o mecanismo será usado tendo como peso relevante a questão política, não só aspectos técnicos, a suspensão de Janones se dá mesmo com vídeos mostrando que, na confusão no plenário, ele foi agredido e ofendido por aliados de Nikolas.

Janones negou ter provocado a confusão e disse que foi agredido e teve inclusive o “pênis apalpado” por adversários, o que levou deputados bolsonaristas a rirem e fazerem piadas na sessão desta terça-feira.

A confusão da quarta-feira da semana passada envolvendo Janones e Nikolas teve como pano de fundo a decisão do do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma sobretaxa de 50% ao Brasil.

Quando Nikolas estava na tribuna, ele teve o discurso interrompido algumas vezes pela movimentação e empurra-empurra, a poucos metros, em torno de Janones.

Nikolas fazia discurso na linha de outros colegas da oposição, a de afirmar que Lula e o Supremo Tribunal Federal (STF) eram culpados pela decisão de Trump.

Janones aparentemente fazia gravações com o celular na linha oposta, da esquerda, que classificou como vira-latas e capachos, entre outros termos, políticos da direita que elogiavam Trump.

Em alguns momentos, aliados de Nikolas bateram boca com o deputado do Avante, fazendo coro de “vagabundo” e de “rachadinha”, em referência à investigação que foi realizada contra o aliado de Lula.

Em vídeo reproduzido na sessão do Conselho, Janones aparece chamando Nikolas de “cadelinha”. O relator, deputado Fausto Santos Jr. (União-AM), destacou esse trecho para apontar caráter homofóbico de Janones em relação a Nikolas. A sessão desta terça teve presença massiva de bolsonaristas, que apontaram diversas publicações de Janones nas redes sociais que eles consideram mentirosas e conflitantes com o decoro parlamentar.

Deputados do PT e do PSOL defenderam Janones e classificaram a punição como excessiva.

“Os homens no plenário desta Câmara se empurram o tempo todo (…) O premiado será o tal Nikolas Ferreira para colocar mais uma peruca e enxovalhar o plenário da Câmara?”, discursou Maria do Rosário (PT-RS), lembrando o episódio em que o deputado bolsonarista fez um discurso transfóbico na tribuna da Câmara dos Deputados, com peruca loira, no Dia Internacional da Mulher.

Nas redes sociais, o líder do PT, Lindbergh Farias (RJ), também prestou solidariedade a Janones.

“O Conselho de Ética decidiu suspender o mandato de André Janones por chamar Nikolas de Nikole. Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro segue impune após conspirar contra a democracia, sabotar o STF e trair o Brasil no exterior. Dois pesos, duas medidas”, escreveu o petista.

(Com informações do jornal Folha de S.Paulo)

